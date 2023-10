Pino Scotto: 74 anni di grinta a tutto volume

Settant’anni d’acciaio, grinta ed energia nel nome del rock e del blues, e un compleanno da festeggiare sul palco, quello che è l’ambiente a lui più familiare, con una vita spesa on the road. E forse, chissà, pure le candeline le spegnerà con la stessa potenza che mette ogni volta nei live. Stasera al Rock on the Road di via Mascagni arriverà l’icona del rock italiano più grintoso: a calcare il palco del locale desiano, per un concerto trascinante, sarà Pino Scotto, artista carismatico e vera leggenda per gli amanti dell’hard rock, dell’heavy metal e di quelle sonorità che più si intrecciano col blues. Il cantautore e rocker festeggia in questi giorni i 74 anni, traguardo che non ha scalfito in niente la sua inossidabile voglia di musica. "Sto portando in tour il mio ultimo album dal vivo intitolato Live ‘N Bad – racconta Pino Scotto –, è una tournée che sta andando avanti da marzo, abbiamo già fatto un settantina di date in tutta Italia. La scaletta del concerto sarà composta dai brani dell’ultimo disco di studio, Dog eat dog, uscito subito prima del Covid, e da 7-8 classici, a cui si aggiungeranno 3 canzoni dei Vanadium", storica, seminale band dell’heavy metal italiano. Ad affiancare uno Scotto graffiante come sempre, ci sarà la collaudata band composta dal fido chitarrista Steve Volta, da Gianantonio Felice al basso e da Luca Mazzucconi alla batteria.

"Ho già pronto un nuovo album di blues – dice l’artista – ho già fatto tutta la preproduzione, ora devo andare in studio a registrarlo, uscirà l’anno prossimo. La musica è importante: ti si impregna nel cuore, nella mente, crea emozioni".

Fabio Luongo