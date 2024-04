Piccoli Archimede crescono grazie al gioco Le scuole primarie di Monza e Brianza premiate per le invenzioni di "Eureka, Funziona!". Progetto di orientamento all'imprenditorialità per bambini delle elementari, promosso da Assolombarda e Federmeccanica. Tema di quest'anno: la meccanica. Collaboration con AIF e IIT. Gara di costruzioni tecnologiche per sviluppare creatività e lavoro di squadra.