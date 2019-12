Lissone (Monza), 27 dicembre 2019 - Un uomo di 49 anni è ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stato investito da un camion nel parcheggio del magazzino di una ditta di arredamento a Lissone, in Brianza. Il pedone, secondo quanto fa sapere l'Azienda di emergenza urgenza della Lombardia (Areu), ha riportato un forte trauma cranico ma è sempre rimasto conoscente. L'incidente è avvenuto poco prima delle 7.20 in via Gianfranco Miglio e il 49enne è stato trasportato in ospedale da un'automedica del 118.

