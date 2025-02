Pedegronda ferroviaria: "O si fa il progetto o si sbloccano i campi"

"O si fa il progetto, o si svincolano i terreni". Pedegronda ferroviaria, dal Gottardo al trait d’union su rotaia fra Seregno e Bergamo: giovedì l’audizione in Regione per Macherio, Cornate, Vimercate, Usmate, Seregno e Mezzago. Al centro dell’incontro, "il collegamento est-ovest fantasma".

A riportarlo in agenda in Commissione Infrastrutture e Trasporti, il consigliere brianzolo Jacopo Dozio. "Dobbiamo tornare a parlare di questo argomento che interessa il nostro territorio dopo oltre 20 anni – spiega –. Chiediamo chiarezza sul piano e la possibilità di liberare i fondi". All’audizione ha partecipato anche il sindaco Francesco Cereda. "Il succo è chiaro – dice il primo cittadino di Vimercate – dobbiamo capire cosa si vuole fare. Famiglie e attività con i campi bloccati non possono più stare nel limbo".

"Il vertice arriva dopo una mozione – aggiunge Dozio –. Ho depositato anche una richiesta di audizione con il ministero dei Trasporti alla quale potranno partecipare anche gli amministratori".

I comuni ne hanno approfittato per ribadire la necessità di ripristinare la tratta ferroviaria Carnate-Seregno per i pendolari. La maggior parte dei pendolari rimasti senza convogli ha scelto l’auto e solo da 8 a 18 al giorno di loro usufruiscono della navetta sostitutiva che per coprire lo stesso percorso del treno che ci metteva 20 minuti, ora impiega un’ora e un quarto.

"Bisogna potenziare la direttrice est-ovest della Brianza e connettere anche gli aeroporti di Malpensa e Orio al Serio", sottolinea il consigliere. L’intervento punta a creare una gronda delle merci. Da Seregno a Lesmo il tracciato si affianca a quello esistente (da raddoppiare) nella tratta Seregno-Carnate. Da qui si stacca una nuova infrastruttura che corre parallela alla futura Pedemontana lombarda e si connette poi alla linea Bergamo-Treviglio a Levate.

Nel complesso, la linea si sviluppa per circa 32 chilometri di cui 24,5 di nuovo tracciato (interconnessioni comprese) e 7,6 di raddoppio della tratta esistente. Il prossimo appuntamento sarà con il Pirellone, Roma e il gestore Rfi.

"Ma la questione non cambia – conclude Cereda – la vita della gente non può rimanere in sospeso per tutto questo tempo". Il sindaco ora è alle prese con la tratta C di Pedemontana, l’autostrada. Lo scavo che coinvolgerà Velasca è cominciato ad Arcore, al confine con la frazione.