Passaporti: ora disponibili anche negli uffici postali grazie al progetto POLIS

Un sospiro di sollievo per i passaporti. Basta con code virtuali e materiali, basta con l’ansia di trovare lo slot giusto per prenotare, basta con gli Open Day che pure ciclicamente la Questura organizzava ma a cui era difficile iscriversi.

I passaporti da oggi si potranno fare anche direttamente negli uffici postali. In via sperimentale accadeva già dallo scorso gennaio, quando i primi uffici postali di due paesini della provincia di Bologna avevano fatto da apripista in vista della progressiva estensione a tutto il territorio nazionale. Il Ministero dell’Interno–Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Ministero delle imprese e del made in Italy e Poste Italiane S.p.a, hanno stipulato un accordo che ha fatto nascere il progetto “POLIS”, un servizio che amplia la possibilità di richiesta del passaporto per i cittadini anche presso gli Uffici Postali.

Il progetto da oggi si estende dunque anche ad alcuni Comuni della Provincia: Monza con 8 uffici postali e quelli di altri 35 comuni con meno di 15mila abitanti come Barlassina, Ceriano Laghetto, Misinto, Cogliate, Varedo, Lazzate, Aicurzio, Mezzago, Burago Di Molgora, Ronco Briantino, Roncello, Bellusco, Bernareggio, Caponago, Cornate D’Adda, Sulbiate, Ornago, Busnago, Cavenago Brianza, Correzzana, Camparada, Triuggio, Albiate, Briosco, Lesmo, Renate, Usmate, Vedano al Lambro, Veduggio Con Colzano, Verano Brianza, Sovico, Carnate, Biassono, Villasanta.

Il cittadino residente o domiciliato nella Provincia e in uno dei comuni abilitati potrà presentare la propria istanza di rilascio del passaporto, corredata di tutta la documentazione necessaria, presso gli sportelli abilitati di Poste italiane, con l’ulteriore possibilità di optare anche per la consegna del documento al proprio domicilio o residenza. Ulteriori informazioni potranno essere reperite al link.

Gli operatori dell’Ufficio postale procederanno all’identificazione, alla rilevazione delle impronte dattiloscopiche, all’acquisizione della firma grafometrica e alla legalizzazione della foto.

L’istanza e la documentazione verranno poi trasmesse all’Ufficio Passaporti-Divisione PAS della Questura di Monza che previo svolgimento dei previsti accertamenti, provvederà a rilasciare il documento. Resta comunque salva la possibilità, per l’utente, di presentare la propria istanza presso l’Ufficio Passaporti della Questura, previo appuntamento collegandosi al link. Si rammenta inoltre che sul link accanto all’agenda ordinaria è disponibile “un’agenda prioritaria” per i cittadini che avessero urgente necessità di disporre di un passaporto, permettendo di fissare un appuntamento nei successivi 15 giorni.