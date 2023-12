Parte il trasporto salvavita. La corsa della speranza

È stato attivato il primo servizio di trasporto salvavita per la nuova Alfa Giulia della polizia locale di Meda che su indicazione di Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza, ha inaugurato il progetto “Meda per la vita“ per il servizio di trasporto organi. L’altra mattina gli agenti della polizia locale e il comandante Claudio Delpero sono partiti da Meda diretti a Varese, dove hanno potuto recuperare 3 organi. Di qui la consegna di un rene e un pancreas prima all’Ospedale Niguarda di Milano, per poi spostarsi verso Padova per la consegna del secondo rene. Il comandante Claudio Delpero ha spiegato: "Siamo orgogliosi di poter agire concretamente e mettere a disposizione la nostra competenza per questo progetto, che ha permesso di restituire alla vita due persone in un atto di alto rispetto e coscienza d’aiuto verso gli altri e verso se stessi".

Soddisfatto l’assessore Fabio Mariani: "L’importanza di supportare questa iniziativa rappresenta la cura e l’amore della città di Meda per la vita. Donare gli organi risveglia in noi un senso di calore e cura nei confronti dell’altro, difficile da esprimere a parola. Ecco che allora scegliamo di agirne il significato nel miglior modo possibile". Questa nuova iniziativa è resa possibile grazie a una convenzione già sottoscritta con Areu. Meda si pone così tra le prime città a offrire questo importante servizio alla collettività, contribuendo significativamente all’efficienza dei trasporti organi nella regione. La nuova Alfa Romeo Giulia Q4 sarà dedicata principalmente al servizio per le operazioni di trapianto nella zona del Nord Italia.

Sonia Ronconi