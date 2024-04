Parole e canzoni fuori dagli schemi. I racconti sonori delle nostre vite

Parole e canzoni per raccontare storie fuori dagli schemi. Un triplo concerto per dimostrare che c’è ancora qualcosa che vale la pena narrare e mettere in musica, un sentiero da percorrere tra vicende grandi e piccole. Appuntamento domani alle 21 sul palco del teatro Astrolabio di via Mameli a Villasanta, con protagonisti grandi cantautori e band italiane che da anni lavorano sull’uso efficace delle parole, delle note e dell’immaginazione. Battezzato “Storie sonore - Canzoni e narrazioni“, l’evento vedrà alternarsi sul palco il genovese Max Manfredi, Paolo Archetti Maestri, conosciuto dal grande pubblico come voce e anima degli Yo Yo Mundi, e la brianzola Banda Putiferio (nella foto): ognuno a suo modo, con stili differenti che guardano alla musica d’autore, al folk rock, al combat folk e al teatro canzone, si muoveranno tutti lungo il filo rosso delle cosiddette “micro narrazioni“, ossia storie sotterranee e fuori dagli schemi, esperienze individuali che fanno da prisma per le vicende collettive. Il piemontese Paolo Enrico Archetti Maestri è noto ai più come cantante, chitarrista e fondatore degli Yo Yo Mundi, uno dei gruppi storici della canzone d’autore e del folk rock italiano. Nel tempo ha collaborato anche con artisti come Ivano Fossati, Giorgio Gaber e Teresa De Sio. Il cantautore genovese Max Manfredi calca invece le scene da un trentennio, come musicista e come scrittore: tra le varie collaborazioni, spicca quella con Fabrizio De André, che ha duettato con lui nel brano “La fiera della Maddalena“. La Banda Putiferio si distingue per l’interesse per la canzone popolare e sociale. L’ingresso al concerto è libero. Per informazioni contattare l’ufficio cultura del Comune allo 039/23754272.