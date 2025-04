Parola di psichiatra: la passione e l’amore secondo Marretta

La complessità dell’amore, in tutti i suoi aspetti. Un decalogo sui volti mutevoli della passione, dalle attrazioni fatali ai legami morbosi, dall’immaturità affettiva all’ossessione, in una serie di istantanee dei profili migliori e peggiori dei sentimenti umani. Una carrellata dal passato al presente, tra richiami letterari e artistici. Sono i temi di cui si parlerà oggi alle 21 nella biblioteca civica di Muggiò in piazza Garibaldi con lo scrittore, psichiatra e psicoterapeuta Mattia Morretta che presenterà il suo ultimo libro dal titolo“Non fu l’amore - I nuovi volti della passione“. Morretta, che è autore di saggi di psicologia sociale, dialogherà con la psicologa Rosanna Maurizio. Ingresso libero.