Desio, panettoncini con marchio Vergani ritirati dal mercato. I motivi

Desio, 15 novembre 2024 – Un'etichetta non corretta è stata la causa del ritiro immediato di un lotto di panettoni. Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo immediato di un lotto del mini panettone classico, senza glutine a marchio Vergani, a causa di un errore di etichettatura che potrebbe mettere a rischio la salute di alcuni consumatori. Si tratta dei panettoncini da 100 grammi prodotti dalla società Zero+4 Srl, per la Vergani, nello stabilimento di via lavoratori Autobianchi a Desio: riportano in etichetta la dicitura errata "Senza lattosio". In realtà, come recita il documento ministeriale "il prodotto contiene lattosio".

Il provvedimento

Il lotto interessato dal richiamo porta il numero 196597, con un termine minimo di conservazione fissato al 21 maggio 2025. Il richiamo è stato disposto giovedì 14 novembre, in via precauzionale direttamente al produttore, per garantire la sicurezza dei consumatori intolleranti al lattosio. Le confezioni invendute sono state già rimosse dagli scaffali dei negozi e dei supermercati.

"I soggetti che hanno acquistato il mini panettone con il lotto e la scadenza indicati, e che sono intolleranti al lattosio - raccomanda il ministero - non devono consumare il prodotto, ma riportarlo al punto vendita per il rimborso o la sostituzione". Nulla si dice per quelli senza intolleranze.