Palazzo Rovelli riapre. Visite guidate al cantiere del nuovo municipio

Visita guidata al cantiere dello storico palazzo destinato a diventare nuova sede del Comune dopo più di 30 anni di sostanziale abbandono. L’amministrazione comunale di Cogliate ha deciso di dar vita all’open day di Palazzo Rovelli con visita al cantiere in occasione della Festa patronale di oggi. L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’impresa che ha lavorato alla riqualificazione e alla messa in sicurezza dello storico edificio del centro, destinato a diventare la nuova sede del municipio. Appuntamento oggi dalle 9 alle 18.

"Un’opportunità esclusiva per tutti i cittadini di scoprire in anteprima lo stato di avanzamento dei lavori di recupero di questo importante simbolo del nostro patrimonio, che si inserisce nel programma delle attività parrocchiali legate alla festa del paese", spiega una nota diffusa dal Comune. Durante la giornata, il cantiere si trasformerà in uno spazio espositivo dinamico, arricchito da installazioni create da talentuosi artisti locali.

Le opere, pensate appositamente per dialogare con la storia e l’architettura del palazzo, offriranno una visione creativa del passato e del futuro di questo luogo. Saranno inoltre presenti esposizioni fotografiche che ripercorrono la storia del palazzo e videoproiezioni che raccontano le fasi del progetto di ristrutturazione.

Le associazioni locali, profondamente legate alla storia del palazzo e alla valorizzazione della cultura del territorio, parteciperanno con presentazioni e attività che permetteranno di conoscere meglio il loro impegno e le loro iniziative. Tra loro ci saranno Avis e Moto Club, che hanno avuto per anni la sede proprio a Palazzo Rovelli e ritireranno una targa a ricordo di questa loro presenza, ma anche La Navetta, che avrà l’occasione di presentare la propria attività. Per accedere all’evento è necessaria la prenotazione online sul sito del Comune, al fine di garantire la sicurezza e una fruizione ottimale per tutti i partecipanti. La festa patronale fino a stasera propone una serie di iniziative tra piazza Chiesa e piazza Giovanni XXIII, con concerti, mostre e giochi, ma la visita guidata al cantiere resta una degli eventi principali di questa edizione.