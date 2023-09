Palazzo Borromeo, amara scoperta. Affreschi danneggiati dal nubifragio

Ci sono anche danni all’interno di Palazzo Borromeo tra quelli provocati dal nubifragio di fine luglio per i quali il Comune di Cesano Maderno ha inviato una richiesta di risarcimento a Regione Lombardia. "Alcune infiltrazioni d’acqua dal tetto hanno creato qualche problema a parti di affreschi, che andremo a sistemare dopo avere risolto le prime emergenze che riguardavano soprattutto gli alberi caduti nel parco", spiega il sindaco Gianpiero Bocca, che non nasconde la preoccupazione per l’esito delle richieste di risarcimento. "Il Comune di Cesano Maderno ha avuto per le strutture pubbliche danni complessivi stimati in 485mila euro – la conta aggiornata –. Noi non abbiamo avanzato richieste per gli edifici scolastici perché non sono stati danneggiati, ma se guardiamo ai criteri con cui sono stati erogati i primi risarcimenti per le scuole, un po’ di perplessità le abbiamo".

Secondo il sindaco di Cesano infatti, la linea di Regione Lombardia di finanziare con priorità solo gli interventi indicati con la "somma urgenza" rischia di creare disparità verso i Comuni, come Cesano, che si sono dotati di appalti per interventi straordinari, onerosi, al fine di affrontare in tempi rapidissimi le emergenze. "Per la manutenzione straordinaria abbiamo un servizio che impone l’intervento della ditta entro 2 ore dalla chiamata, è un servizio che costa al Comune circa 300mila euro all’anno, ma che in questo caso ci ha consentito di risolvere rapidamente i problemi causati dal maltempo sulle strade cittadine o nelle aree pubbliche. Ma i ripristini definitivi e le riparazioni poi vanno fatte e non possono restare solo a carico dei Comuni". Nel conteggio dei danni, segnalati a Regione Lombarda a tempo debito tramite la piattaforma Rasda, per Cesano Maderno sono entrati anche 4,3 milioni di euro su edifici privati, di cui 2,8 milioni per abitazioni e 1,5 per attività economiche e produttive. Tutti gli interventi di messa in sicurezza delle aree scolastiche, con i relativi giardini e spazi esterni, si sono concluse prima dell’inizio del nuovo anno didattico, attraverso rimozioni di alberi caduti, potature, ripristini di terreni e camminamenti danneggiati, mentre le manutenzioni di tipo ordinario sono ancora in corso.

Gabriele Bassani