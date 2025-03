Monza, palazzina inagibile: evacuate 50 persone, allestito un ricovero d’emergenza

Monza – Una casa a rischio crollo, evacuate 50 persone. I i vigili del fuoco di Monza, dopo un sopralluogo tecnico, hanno dichiarato inagibile, per motivi statici, una casa a corte in via Amatore Sciesa.

Circa 50 appunto le persone evacuate, assistite per tutto il pomeriggio dagli agenti della polizia locale, dal personale dei Servizi sociali e dalla protezione civile. In attesa degli interventi di consolidamento della struttura, la maggior parte delle famiglie ha scelto soluzioni autonome per trascorrere le prossime ore, mentre alcuni nuclei hanno richiesto assistenza al Comune: un anziano disabile è stato accompagnato in una struttura protetta, dove troverà accoglienza fino a quando sarà possibile fare ritorno a casa.

Nove le persone da collocare per la notte: i volontari della protezione civile hanno allestito un ricovero provvisorio nella palestra di una scuola elementare, dove le persone sono state assistite con pasti caldi e quanto necessitava per trascorrere la notte.