GGM, sito ufficiale italiano dei Toto, ha premiato l’AC Monza calcio per i suoi meriti sportivi, per essere passata in pochi anni dalla Serie C alla A. La cerimonia si è svolta al Paese ritrovato, il villaggio Alzheimer creato dalla cooperativa La Meridiana. A ritirare il premio oltre al patron Adriano Galliani, i giocatori Luca Caldirola e Roberto Gagliardini. "Da brianzolo - ha detto Caldirola - essere qui è un orgoglio. Da sempre il Calcio Monza è impegnato nel sociale". GGM Studios è il primo e unico sito ufficiale italiano dei Toto. Questo riferimento per tutti i Toto-Fans nacque da un’idea di Domenico Turiano coi suoi soci Denise and Andrea, che attualmente fanno parte dello staff manageriale, per coniungare la passione per la musica in generale e per supportare la passione del fenomeno musicale californiano.