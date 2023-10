Ornago, rubano cani di razza dall’auto mentre la proprietaria fa la spesa: denunciate due donne

Ornago (Monza), 7 ottobre 2023 - Hanno rubato due cagnolini di razza lasciati in auto dalla proprietaria che si era allontanata per fare la spesa. Per questo due donne sono state denunciate per furto aggravato in concorso. E' successo nei giorni scorsi a Ornago, in provincia di Monza, dove una signora aveva denunciato ai carabinieri che qualcuno le aveva portato via i cani di razza 'spitz' che aveva lasciato nell'auto parcheggiata fuori da un supermercato.

Dalla visione delle telecamere di videosorveglianza, i militari hanno accertato che due donne, approfittando della vettura lasciata incustodita con i finestrini leggermente abbassati, avevano abbassato con la forza ulteriormente i vetri e sottratto dall'abitacolo i due animali, per poi allontanarsi a piedi. I carabinieri hanno riconosciuto il volto di una delle responsabili in una 42enne della zona, già nota alle forze dell'ordine, e hanno trovato i due cani in un cortile restituendoli poi alla proprietaria.