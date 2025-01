Organici all’osso. Magistrati e cancellieri sono ai minimi termini

I problemi della giustizia monzese non sono soltanto strutturali. Al Tribunale di Monza manca il 15% dei magistrati togati, il 22% di quelli onorari (si sale addirittura al 75% per i Giudici di pace) e il 34% di personale amministrativo. "Non vi è dubbio che le enormi scoperture che si registrano nel personale amministrativo aggravano in modo rilevante le possibilità di smaltimento soprattutto nell’intero settore penale, in cui la presenza del cancelliere o dell’assistente in udienza è necessaria: per i cancellieri esperti e per gli assistenti giudiziari si registra una scopertura rispettivamente del 50% e del 68% a fine giugno scorso, che rende estremamente difficoltosa la celebrazione delle udienze, possibile solo grazie all’apporto del personale dell’Ufficio per il Processo istituito con i fondi del Pnrr", denuncia la presidente del Tribunale di Monza, Maria Gabriella Mariconda (nella foto). Ancora più pesante la situazione dei Giudici di pace. "Il loro organico era di 32 giudici onorari. Nel corso degli anni la struttura della pianta organica si è notevolmente ridotta, a seguito di vari trasferimenti e pensionamenti e comprende allo stato 8 giudici onorari, di cui 6 al settore civile e 2 al settore penale. Nel corso dell’anno l’organico però ha subito notevoli variazioni, con la cessazione di 4 giudici".

La drastica riduzione, "rapportata all’incremento di carico di lavoro registrato a seguito dell’avvio della riforma Cartabia con l’aumento della competenza del Giudice di pace e l’aumento degli affari nel settore Immigrazione, è tale da cagionare gravissimo pregiudizio allo svolgimento di quel settore dell’attività giudiziaria – continua la presidente del Tribunale monzese – con un sensibile aumento in negativo dei tempi medi di durata dei processi e con la fissazione delle prime udienze temporalmente molto in avanti rispetto alla data d’iscrizione dei procedimenti". Ad aggravare ulteriormente la situazione è la carenza del 55% nell’organico del relativo personale amministrativo a causa di pensionamenti e trasferimenti. Mancano un direttore, 2 funzionari giudiziari, 2 cancellieri, 5 assistenti e 3 ausiliari.

S.T.