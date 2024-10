"Ora è una strada buia e insicura"

Fabio Magnani, di Seveso, utilizza la Milano-Meda tutti i giorni, quasi sempre da Seveso a Paderno Dugnano per la Tangenziale Nord, rientrando poi anche a Bresso o Cusano Milanino. "Le condizioni della Milano-Meda non sono buone: nell’ultimo periodo spesso si ha a che fare con tratti allagati, buche, poca illuminazione, tratti dove la corsia di emergenza è pressoché inutilizzabile in caso di necessità. Il capitolo traffico poi è imbarazzante: ho impiegato anche 45 minuti per andare da Seveso a Cusano. Il pedaggio è giustificato (dipende sempre “quanto“) nel momento in cui la superstrada cambierà volto e fruibilità. Il problema è che l’utenza si riverserà sulle strade comunali".