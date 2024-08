Monza, operaio di 22 anni muore stritolato nel compattatore di rifiuti

Monza, 21 agosto 2024 – L’ennesima tragedia sul lavoro. In piena estate, nel cuore della Brianza produttiva, dove da gennaio si contano già quattro morti bianche. La vittima questa volta è un ragazzo di soli 22 anni e ciò fa ancora più male, se possibile. Una morte orribile: il giovane lavoratore di origine egiziana è rimasto incastrato nel nastro trasportatore nell’impianto che compatta i rifiuti. Sono ancora in corso le operazioni per estrarre il corpo del macchinario trasformatosi in trappola letale, la parte più gravosa dei soccorsi.

Il dramma

L’incidente è avvenuto attorno alle 16 all’interno della Corioni di Monza, storica azienda che opera dal 1967 nel settore dello smaltimento-riciclo rifiuti e delle bonifiche ambientali, situata in via Comunale per Cinisello, nella zona industriale del capoluogo brianzolo.

I soccorritori non hanno potuto che constatare il decesso dell'operaio

I soccorsi

Quando sono arrivati i soccorritori, allertati dai colleghi del 22enne, ormai era già troppo tardi: il personale medico non ha potuto che costatarne il decesso. I rilievi sono affidati ai vigili del fuoco e agli agenti della questura: dovranno verificare l’esatta dinamica dell’infortunio mortale e il rispetto di tutte le norme sulla sicurezza sul lavoro, stabilendo eventuali responsabilità di terzi. Non è chiaro al momento se la vittima fosse dipendente diretto della Corioni o di altre aziende della filiera. Servirà tempo anche per accertare se ci sia stato un errore umano o meno. Anche per questo sono al lavoro gli uomini dell’Ats.

L'incidente mortale sul lavoro è avvenuto nell'azienda Corioni di Monza, operante nel settore smaltimento e riciclo rifiuti (foto repertorio)

Le polemiche

Grande lo sgomento fuori e dentro lo stabilimento industriale, tra colleghi e personale intervenuto, per la perdita di una vita così giovane che non potrà che rinfocolare il dibattito e le polemiche sulla sicurezza sul lavoro, in un 2024 dove, in Italia, si registrano mediamentie 3 decessi al giorno durante l’attività lavorativa. Numeri inaccettabili, per i sindacati ma non solo.