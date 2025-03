Occupa la casa e ruba l’energia. Denunciato

Ci aveva messo un letto e persino un piccolo televisore. E aveva trovato modo di allacciarsi alla corrente comunale.Operazione del nucleo motociclisti della polizia locale finalizzato al contrasto dell’occupazione abusiva degli alloggi comunali.

L’altro giorno, su segnalazione dell’ufficio alloggi del Comune di Monza, il nucleo intervento rapido motociclisti ha effettuato un controllo mirato di alcuni alloggi dinvia Marco d’Agrate, al quartiere Sant’Albino, da cui era giunta segnalazione della possibile occupazione abusiva di due appartamenti sulla carta già assegnati legittimamente a due famiglie ma che ancora non erano stati sistemati.

E i Falchi, gli agenti del nucleo motociclisti, al loro arrivo hanno scoperto che all’interno di uno degli alloggi si era insediato un cittadino marocchino di 24 anni che lo aveva illecitamente occupato con un giaciglio di fortuna, un televisore e altri oggetti allacciandosi illegalmente alla rete elettrica. Durante l’ ispezione è stata rinvenuta anche una modica quantità di sostanza stupefacente.

Per questi motivi ai fini della certa identificazione il giovane è stato accompagnato in comando per gli accertamenti di rito, da cui emergeva che il soggetto era già registrato nella banca dati delle forze di polizia. Essendo emersa la sua posizione irregolare sul territorio gli è stato notificato un ordine di allontanamento dal territorio e, contestualmente, è stato denunciato per occupazione abusiva di alloggio comunale, furto di energia elettrica ed è stato segnalato per il possesso di sostanza stupefacente ad uso personale.

Dario Crippa