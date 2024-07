Nuovo look per la platea del Manzoni

Il teatro Manzoni si rinnova all’insegna del comfort. È stato approvato dal consiglio comunale lo stanziamento di 250mila euro necessario per le nuove poltroncine della platea, un intervento richiesto da tempo dagli spettatori del principale teatro cittadino, che lamentavano lo stato di usura degli attuali posti a sedere. A questi lavori si aggiungeranno la posa di una nuova pavimentazione per la platea bassa e rialzata, con nuovi segna passi, e le nuove luci della gradinata. Tutto a regola, non fosse per il fatto che saranno sostituite tre quarti delle poltrone. Manca all’appello un ultimo quarto, quelle della galleria.

"Il rischio è che si avrà una dissonanza visiva tra poltrone nuove e poltrone vecchie", ha osservato in consiglio comunale l’esponente di Forza Italia ed ex assessore alla cultura Massimiliano Longo, mentre Barbara Ongaro, presidente della scuola Borsa, ente che gestisce il teatro Manzoni dal 2016, assicura che "le poltroncine della galleria non sono in condizione così compromessa e non saranno dissimili dalle nuove, in quanto dello stesso fornitore". Forse questa posizione non si concilierà con quella di Longo, che vorrebbe "fosse risparmiato l’intervento sulle luci per completare invece fino in fondo quello sui posti a sedere", ma ciò che è sicuro è che gradualmente il Manzoni acquisirà nuovo smalto. I prossimi lavori si aggiungono a quelli già effettuati l’anno scorso sui camerini e saranno realizzati durante l’estate, così da non intralciare il programma della nuova stagione, con le prime date già a settembre.

A.S.