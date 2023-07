Nuovo Ambulatorio Psichiatrico a Usmate Velate, Alleggerire il Carico di Lavoro del Cps di Vimercate

Via al nuovo ambulatorio psichiatrico al Polivalente di Usmate per i pazienti in arrivo dal Centro psicosociale dell’Asst Brianza a Vimercate. "C’è chi ha l’ansia o attacchi di panico – spiega Paolo Manzalini, direttore del Cps – o depressioni legate a lutto, separazione o perdita del lavoro". Il modello organizzativo punta ad alleggerire la struttura-madre dove "bisognerebbe occuparsi di situazioni più complesse e sulla quale invece la domanda è altissima: le cartelle aperte sono 1.800". Nello sportello decentrato ci sono infermiere e specialista e per ora è aperto due giorni a settimana, ma dopo le vacanze saliranno a tre, "anche se il progetto a regime ne prevede cinque".