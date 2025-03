Nuove opportunità di voler bene. Cuccioli adottati anche a distanza

Certo, per un animale che si trova in un canile rifugio, per quanto ben allestito ed equipaggiato, trovare una famiglia e una casa in cui stare è il massimo che possa capitare. Ma questo non sempre è possibile.

Esistono infatti molteplici motivi per cui un’adozione possa risultare complicata. Per esempio la mole dell’animale può essere eccessiva per gli spazi che la famiglia candidata ha a disposizione, oppure l’animale può avere difficoltà comportamentali che comportano una sua difficile gestione. O ancora l’animale potrebbe avere problemi di salute significativi o essere molto avanti con gli anni. Insomma, certe volte trovare una nuova casa sembra un’impresa impossibile.

Ebbene, a proposito Enpa ha trovato una soluzione: si tratta del progetto “Famiglia a distanza”. Lanciato nel 2006, prevede la possibilità per le famiglie di adottare a distanza un’animale a loro scelta, presente nel progetto. Chiunque decida di aderire riceverà un attestato di adozione, aggiornamenti mensili con foto e video dell’animale e la possibilità di visitare il proprio cucciolo nel rifugio di Enpa Monza di via San Damiano. Il tutto in cambio di un contributo mensile.

Questa è un ottima opportunità per gli animali, che hanno la possibilità di stringere legami con nuove persone oltre ai volontari, ma lo è anche per chi desidera avere contatti con un animale che possa considerare parte della propria famiglia. Per chi magari non ha la possibilità di occuparsene a tempo pieno o non possiede un ambiente adeguato.

Spesso, quando si conclude un’adozione a distanza, vi è un doppio lieto fine. Non è raro che un animale adottato con questa modalità venga poi affidato in via definitiva alla sua famiglia che, inizialmente, era solo a distanza.

Nel corso del 2024 le famiglie coinvolte nel progetto sono state 267 e hanno avuto la possibilità di partecipare a 2 gite organizzate da Enpa. Secondo i dati, inoltre, il mese del 2024 con più adozioni è stato dicembre, e questo non è un caso. Esiste infatti la possibilità di donare un adozione a distanza, che sia un regalo di compleanno, di San Valentino o, appunto, di Natale. Un dono di questo tipo è perfetto per gli amanti degli animali. Spesso regalare un cucciolo è una scelta azzardata, perché si tratta di una decisione che influisce molto sulla vita di una persona.

Attraverso questa modalità, chi riceve il dono rimane libero di vedere quando desidera il suo nuovo cucciolo e rimanere comunque sempre aggiornato.