Non paga 7 euro di spesa. Denunciato professore delle scuole superiori

Una spesa da 7 euro, un detersivo e qualcosa per il pranzo. Che un insegnante di una scuola superiore comasca ieri ha deciso di non pagare. L’uomo, 54 anni domiciliato a Menaggio, è andato a fare acquisti alla Conad verso le 13, ma poi ha deciso di passare dalle casse senza pagare. È nato un parapiglia con l’addetto alla sicurezza, che lo ha visto e fermato, davanti a diversi clienti e al personale, fino all’arrivo dei carabinieri, che lo hanno portato in caserma, dopo aver restituito la merce. Dopo aver appurato che il furto non è scaturito da uno stato di indigenza, è stato denunciato a piede libero per tentato furto e rimandato a casa, e oggi potrà tranquillamente essere in classe davanti ai suoi allievi.