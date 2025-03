Nella tana del Caldiero. Renate, occasione d’oro

di Roberto SanvitoSeconda trasferta domenicale di fila per il Renate ospite oggi alle 17.30 del Caldiero. Gli ultimi risultati del girone A hanno riacceso (improvvisamente) l’ottimismo. La vittoria di lunedì sera contro l’Atalanta Under 23 per 1-0 riporta il Renate nella sfera playoff, ma non solo. Perché una frenata generale delle squadre che occupano una posizione dalla quarta a scendere ha compattato in maniera inattesa la classifica. Basti dire che l’Albinoleffe, la più immediata inseguitrice del trio imprendibile composto da Padova, Vicenza e Feralpi Salò dista solo quattro lunghezze. Tutto quindi è ancora possibile a patto da qui alla fine di avere maggiore continuità di rendimento. Il Caldiero non sta vivendo un gran momento di forma: nelle ultime cinque partite ha ottenuto zero vittorie (e tre sconfitte). L’ultimo successo dei veneti risale addirittura al 26 gennaio e in trasferta c’è scarsa attitudine ai tre punti. Due volte è accaduto ma a settembre contro Albinoleffe e Triestina.

Capitolo formazione. Per la stesura bisognerebbe ragionare anche in prospettiva turno infrasettimanale visto che i nerazzurri torneranno in campo già giovedì nel tardo pomeriggio in casa proprio contro la capolista Padova. Ma se c’è una partita da vincere è quella di oggi quindi è probabile che Foschi si giochi le armi migliori in Veneto. E quali sono le armi migliori se non i giocatori utilizzati lunedì scorso nella sfida contro la Dea visto il numero di occasioni create? Nobile tra i pali sarà coadiuvato dalla linea a tre difensiva con Auriletto centrale, Spedalieri a destra e Riviera a sinistra. A centrocampo il tecnico di Albano Laziale potrebbe riproporre anche uno schieramento a quattro con la solida coppia centrale composta da Esposito e Vassallo mentre sulle ali dovrebbero agire Eleuteri e Ghezzi. E l’attacco? Il gol di Bocalon da tre punti contro i giovani orobici dovrebbe finalmente garantirgli da qui in avanti la giusta e necessaria titolarità, poi c’è ampia scelta per chi inserire a supporto. Lunedì sera era toccato a De Leo e Kolaj, ma le opzioni di Calì e Di Nolfo, specie la prima, sono pur sempre valide. Arbitra la gara dello stadio “Mario Berti” il signor Iannello di Messina, diretta su Sky Sport e in streaming Now.