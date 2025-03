“Nel concerto del tempo“: poesie al Salone degli Specchi

Appuntamento con la poesia in Villa Reale. Giovedì alle 18 alla Sala degli Specchi, sarà presentata la raccolta di poesie “Nel concerto del tempo“ (Specchio Mondadori, 2024) per la rassegna Mirabello Cultura, a cura dello stesso autore Marco Pelliccioli.

Nel testo il poeta conduce il lettore, attraverso la memoria, alla conoscenza di volti di persone semplici, spesso familiari: l’Angiolina, l’Agnese, la Nunzia o la Martina, l’Albero e lo storpio, descrivendo amuleti, oggetti domestici, piante e piccoli animali. Laureato in lettere moderne e cinema alla Sapienza di Roma, Pelliccioli lavora nell’editoria ed è direttivo organizzativo della Casa della Poesia di Milano. Per la narrativa ha pubblicato “A due passi dal treno“. Per la poesia, “L’inganno della superficie“ (Stampa 2009, 2019), “Il sogno del pesce gatto“ (Stampa 2009, 2023). È stato incluso nell’antologia Giovane poesia italiana della Fondazione Pordenonelegge. L’ingresso è libero con prenotazione a: eventi@lacasadellapoesiadimonza.it

Alessandro Salemi