Musica ed emozioni al Villoresi. Si canta coi successi di sempre. E alla fine spumante e panettone

Capodanno con la musica al teatro Villoresi. Domenica alle 22.15 la compagnia “Tributo italiano“ presenta lo spettacolo musicale con canzoni degli anni ‘60, ‘70 e ’80. Al termine, brindisi di mezzanotte, con spumante e panettone. Biglietti da 40 a 60 euro.

"Lo scorso anno abbiamo proposto “Battisti Legend“. Al pubblico è piaciuta molto, ci siamo accorti che alla gente piace cantare a teatro. Perciò, questo gruppo di Roma che ha un repertorio di quaranta pezzi di celeberrime canzoni dagli anni ‘60 agli anni ‘80 fa al caso nostro". E così sbarcheranno al teatro di piazza Carrobiolo gli evergreen dei New Trolls, dei Dik Dik, dei Camaleonti e poi ancora Massimo Ranieri e Toto Cutugno con “L’italiano“. Tante le canzoni da cantare a squarciagola in una serata di festa per salutare l’anno nuovo: “I figli delle stelle“, “Io camminerò“, “Io vagabondo“, l’intramontabile “Sally“ di Vasco Rossi, “Ti amo“ di Umberto Tozzi che ha segnato le estati di fine anni ‘70. Su un repertorio di 40 canzoni, in una serata è realistico proporne 16 o 17. Per questo gli artisti seguiranno anche le preferenze del pubblico. Lo spettacolo terminerà verso le 23.45, per, attendere la mezzanotte con il brindisi. A ogni coppia verrà offerta una bottiglia di spumante e mini panettoni sigillati e poi tutti fuori sotto il portico e nel cortile interno del teatro per brindisi e di nuovo musica. "Abbiamo mantenuto alcuni accorgimenti dagli anni del Covid – spiega il direttore artistico Gennaro D’Avanzo – per tutelare sempre il nostro pubblico". Da un teatro chiuso fino a tre anni fa, il Villoresi è rinato, sotto la direzione artistica di D’Avanzo: "In tre anni siamo passati da 100 abbonamenti, a 304 a 555, a prezzi invariati. Quest’anno i primi tre spettacoli di stagione sono andati sold out. La ricetta? Spettacoli divertenti e che fanno riflettere, classici, balletto".

C.B.