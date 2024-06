Musica, clown e arte. Tregasio vestita a festa

Concerti rock e monologhi teatrali, spettacoli di clown e giochi per i bambini. E poi serate culinarie, mostre d’arte, momenti religiosi, lotteria e pesca di beneficenza. Appuntamento con Tregasio in Festa, organizzata dalla parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso, nella frazione del Comune di Triuggio. Gli eventi partiranno domenica in chiesa parrocchiale: alle 18.30 verrà portato in scena lo spettacolo teatrale “Auf: Costruire cattedrali“, un monologo interpretato dall’attore Carlo Pastori. La rappresentazione, incentrata sulla costruzione del Duomo di Milano, racconta le storie di una prostituta redenta che ogni mattina portava offerte al Duomo, di un ricco fattosi povero per aver donato tutti i suoi beni alla Fabbrica del Duomo, di un capitano albanese che volle ornare a sue spese uno degli altari, e di tante altre persone che hanno contribuito nei secoli all’edificazione della cattedrale diventata il simbolo della città. Giovedì 13 alla Rotonda inaugurazione alle 18.30 di una mostra di pittura e alle 19 all’oratorio di via Sant’Ambrogio musica, babydance e giochi.

In oratorio venerdì 14 serata siciliana, alle 20 spettacolo del Clown Carmelo, alle 22 concerto degli Incrediboll con rock italiano e internazionale dagli anni ‘60 a oggi. Sabato 15 serata sarda e alle 22 Kino Voice e Dj Renzino in “Operazione villaggio vacanze“. Domenica 16 serata dedicata ai concerti, con alle 20.30 la band Ex Aequo e alle 22 i Rock Salad. Alle 22.30 spettacolo pirotecnico. Lunedì 17 alle 22 ancora musica con i Noxout, per un viaggio nelle canzoni dagli anni ‘80 alle hits del momento.

F.L.