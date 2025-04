Motori e solidarietà:. Rachele Somaschini si racconta in via Italia

Una grande storia di sport, passione e determinazione e un importante progetto di solidarietà. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dei motori. Oggi alle 21.15 nella Sala della Cultura di via Italia a Vedano incontro con la pilota di rally Rachele Somaschini, che presenterà il suo libro “Correre per un respiro“ e il progetto solidale omonimo che porta avanti dal 2016 per sostenere le attività della Fondazione ricerca sulla fibrosi cistica. Sarà un’occasione per conoscere da vicino una protagonista del motorsport italiano e internazionale, 4 volte campionessa italiana di rally femminile. L’iniziativa è promossa dalla Scuderia Ferrari Club Vedano al Lambro.