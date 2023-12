Mostra mercato di abiti vintage col Mato Grosso

Appuntamento con la seconda edizione della mostra “All vintage”, organizzata dal gruppo di Villasanta dell’Operazione Mato Grosso. La mostra mercato di abbigliamento, oggettistica e mobili vintage ha lo scopo di raccogliere fondi per le missioni in America Latina. Il ricavato dell’ultima edizione ha permesso la costruzione di due casette per due famiglie ecuadoriane rimaste senza tetto dopo un’alluvione e ha sostenuto l’attività di una scuola di falegnameria frequentata da ragazzi poveri del Perù. "Quest’anno – l’impegno dei volontari di Operazione Mato Grosso – vorremmo sostenere altri progetti in Ecuador, Brasile e Perù: sulle Ande una scuola per la formazione di maestri; nella baraccopoli di Chimbote, vicino alla costa peruviana, una scuola professionale per i ragazzi più poveri; in Brasile, nella zona del Mato Grosso, un doposcuola per bambini e ragazzi di una comunità indigena. La mostra sarà aperta il 12,13,14 e il 19,20,21 gennaio con i seguenti orari: venerdì 15-20, sabato e domenica 9.30-21 nelle sale di Villa Camperio. E così il gruppo brianzolo di Operazione Mato Grosso inizia l’anno nel segno della solidarietà in America Latina. Un impegno per sostenere le attività dei volontari in ambito educativo, scolastico, sanitario, ma anche sociale, attraverso raccolta carta, demolizioni, viveri, taglio erba, pulizia boschi,

imbiancature, mercatini dell’usato e soprattutto campi di lavoro durante i weekend, in estate e nel periodo natalizio.