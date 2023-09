Mostra di Pittura a Cesano Maderno: Libertà a Santo Stefano

Libertà è la parola chiave della mostra di pittura, promossa dall’associazione Amici del Palazzo e Parco Arese Borromeo. Gli artisti che partecipano sono infatti liberi di scegliere il tema da rappresentare sulla loro tela, ma non solo. Sono liberi anche di utilizzare qualsiasi tipo di materiale e supporto. Non esistono limiti per nessuno. Non c’è infatti selezione di età, genere o provenienza. Italiani e stranieri, giovani e anziani, vengono da tutte le parti della provincia di Monza, della Regione, dell’Italia. E fino al 1° ottobre è possibile ammirare le opere d’arte esposte in un luogo suggestivo come quello dell’antica chiesa di Santo Stefano (oggi Auditorium Disarò). All’Oratorio dei Santi Angeli Custodi, adiacente a Palazzo Arese Borromeo e a due minuti a piedi dalla mostra, è stata invece allestita un’esposizione personale delle opere di Eleonora Cerati, vincitrice della scorsa edizione del premio. La mostra nasce nel 1992 insieme all’associazione che la promuove da 30 anni. "È sempre stata a tema libero per offrire la possibilità a tutti di esprimersi – raccontano i volontari – È aperta a tutti gli artisti più o meno bravi, più o meno noti. Il valore di questa mostra sta nella collettività. È importante per loro, esporre i propri lavori in un luogo di prestigio come questo. Valorizza il curriculum di chi partecipa, a qualsiasi età", dicono. La giuria è composta da persone qualificate, esterne all’associazione: "Ville Aperte ha vent’anni, noi ne abbiamo trenta. Da sempre organizziamo questa manifestazione a settembre, quindi ci siamo inseriti alla nascita".

V.V.G.