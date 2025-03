Arcore piange Luigi Maggioni: fondatore della Unimec di Usmate, imprenditore più forte del tornado

Arcore (Monza e Brianza), 14 marzo 2025 - Un imprenditore d'altri tempi, legato alla sua azienda e al suo territorio, capace di creare una realtà leader nel settore della meccanica partendo da un appartamento in affitto e due dipendenti, per arrivare a un'area produttiva di 20mila metri quadri. Soprattutto, un uomo capace di far risorgere la sua impresa, più forte di prima, dalle macerie della tromba d'aria che l'aveva devastata nel 2001, quando lui stesso era rimasto ferito seriamente dal tornado che investì allora questa fetta di Brianza.

Arcore e Usmate Velate dicono addio a Luigi Maggioni, fondatore della Unimec di Usmate, azienda che costruisce martinetti meccanici, rinvii angolari e fasatori, ma anche presidente onorario della società sportiva Casati Arcore, di cui è stato a lungo una colonna portate. Maggioni, che viveva ad Arcore, è morto a 84 anni, circondato dalla stima di tutti. Lascia la moglie e i figli Alessandro e Stefania, che già ne avevano raccolto l'eredità alla guida dell'impresa. I funerali si svolgeranno domani alle 14 nella chiesa di Maria Nascente, nella frazione di Bernate.

Nella sua vita Maggioni ha unito la passione per il lavoro e l'amore per la meccanica, che hanno portato la sua azienda a creare prodotti di qualità apprezzati in tutto il mondo, con l'amore e la passione per lo sport, testimoniate dal legame storico con l'Unione sportiva Alfonso Casati Arcore e dal PalaUnimec, uno dei palazzetti più moderni della Lombardia per la pratica della ginnastica, struttura realizzata grazie al suo supporto e che è la casa della società sportiva arcorese.

"La storia di Unimec - dicono dall'azienda - inizia dalla sua storia, quella del signor Maggioni, così lo chiamano i suoi dipendenti. Per amici, familiari e per chi osa e può Gigi. Oggi finisce la storia del nostro Luigi, ma continua la storia della nostra Unimec, della sua famiglia". "Il segno che ha lasciato sarà per tutti noi guida e ispirazione - è il ricordo commosso dell'Us Casati Arcore -, affinché tutto ciò che ha sostenuto con impegno e passione continui a vivere nel tempo".