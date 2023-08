MONZA: Rifiuti, tolleranza zero: fototrappole in arrivo

Le lettere sono già pronte e firmate, e verranno inviate nei prossimi giorni. Destinatari i monzesi che, ad oggi, non hanno ancora ritirato il sacco rosso per la raccolta del secco.

Nella missiva si invita a ritirare la scorta dei sacchi rossi (e naturalmente utilizzarli in modo corretto). Dopo la lettera di sollecito seguiranno i controlli e per chi non si sarà messo in regola scatteranno le sanzioni. Lo ha annunciato l’assessora all’Ambiente Giada Turato. Una scelta dettata dai controlli incrociati che hanno evidenziato che alcuni monzesi non hanno ancora ritirato dall’Impresa Sangalli la loro scorta. Emblematica la situazione degli alloggi comunali di via Vespucci, nel quartiere Libertà. "In quel complesso oltre la metà delle utenze non ha ancora ritirato i sacchi rossi – spiega l’assessora Turato –. Alcuni mesi fa sono andata personalmente con gli assessori Ambrogio Moccia e Andreina Fumgalli, e alcuni tecnici del Comune e dell’Impresa Sangalli, a spiegare le nuove modalità della raccolta differenziata, ma c’è chi non la fa". Il problema dell’abbandono dei rifiuti continua. Nei giorni scorsi era stata abbandonata una piccola discarica proprio davanti agli alloggi popolari di via Vespucci.

"Oltre alle lettere sono in arrivo nuove telecamere. Negli ultimi mesi grazie alle fototrappole siamo riusciti a risalire ad alcuni trasgressori".

B.Api.