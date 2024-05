Monza-Montevecchia. La reggia, i sentieri e l’ultima scalinata: "Solo gambe e cuore"

L’attesa è finita. Domenica mattina partirà la dodicesima Monza-Montevecchia Eco Trail organizzata dal Monza Marathon Team. E anche quest’anno è sold out: oltre duecento le coppie in gara chde si afideranno su un tracciato di 33 chilometri e mezzo dalla Villa Reale al campo sportivo di Montevecchia, con due traguardi parziali: uno posizionato dopo 6 chilometri, all’uscita del Parco di Monza, mentre il secondo premierà la coppia che completerà nel minor tempo possibile gli ultimi 3 chilometri della salita che si conclude alla Piazzetta di Montevecchia. Una sfida sportiva, certamente, ma la Monza-Montevecchia è anche una festa per tradizione: la manifestazione proseguirà dopo il traguardo con piatti tipici e degustazioni con la sezione di Monza e Brianza della Federazione italiana sommelier, albergatori e ristoratori.

"L’avvicinamento alla manifestazione sta procedendo al meglio – le parole del presidente del Monza Marathon Team, Luca Pancirolli – e tutte le collaborazioni, messe in campo e coltivate negli anni, stanno lavorando in maniera sinergica e estremamente professionale. La Momot è sinonimo di comunità e solidarietà e ci tengo a sottolineare come la gara sia una fondamentale tappa di passaggio per chi vorrà partecipare alla Monza-Resegone del 22 giugno, competizione storica della corsa in montagna lombarda che quest’anno festeggerà il centenario dalla prima edizione. Monza-Resegone e Momot sono la dimostrazione di come tutta la Brianza, istituzioni ed enti dei Parchi in primis, sappiano lavorare di comune accordo per regalare giornate uniche alla cittadinanza". Senza dimenticare la solidarietà: "Il nostro appuntamento vuole essere un evento inclusivo a 360 gradi e, anche in questa edizione, gran parte del ricavato dalle iscrizioni verrà devoluto a tre realtà solidali territoriali, riuscendo così a toccare quota 300mila euro di donazioni, raccolti da 12 anni a questa parte durante le nostre manifestazioni".

Marco Galvani