Monza: Le Gallerie Colorano la Città tra Dipinti, Sculture e Installazioni

Due giorni tra sculture, dipinti e installazioni, per immergersi nel mondo dell’arte contemporanea con 11 gallerie monzesi, oggi e domani. Tutto questo è MonzArt. A prendere parte all’evento saranno la galleria “Arti""sta“ di vicolo Lambro con la mostra “Arbor Vitae“ di Giuse Maggi e la LeoGalleries di via De Gradi con “Di rosa, il fiore“ di Debora Fella. E poi l’ArcGallery di via Spalto Piodo con la collettiva di 8 autori “La dialettica della luce“: le opere di Raffaele Cioffi, Max Marra, Mario De Leo, Bruno Bani, Giovanni Lombardini, Daniela Forcella, Pina Inferrera e Daniela Pellegrini indagano l’uso della luce nell’arte contemporanea per creare effetti, atmosfere e significati simbolici. In via Carlo Alberto all’Amerigo Concept Store “Il segno del sogno“ di Davide Romanò e alla galleria Casati Arte “Pop & street art from Usa" con opere di Mr. Brainwash, Obey e Kaws. Alla Cappella Espiatoria Claudio Borghi con “In lontananza“, al FMart Studio di via Boito la collettiva “Shades of blue“, alla Matteo Maria Mapelli Art “Millennium!“. Al MiMuMo-Micro Museo Monza le creazioni di Nicol Ferrari “Oltre la trasparenza“; a Villa Contemporanea “Blue sky“ di Nadia Galbiati e alla galleria Montrasio Arte le mostre “Intersezioni“ e “Sistemi“. Le stesse gallerie promuovono anche la collettiva “Connessioni interrotte“, allestita con sculture e installazioni di 11 artisti nel Giardino delle Serre della Villa Reale.

Fabio Luongo