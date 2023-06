Max Pezzali e Spiderman visitano i piccoli pazienti del Centro Maria Letizia Verga di Monza

Monza – Cosa succede quando due eroi fanno visita a piccoli pazienti? Che la fatica della malattia viene messa da parte per qualche ora lasciando spazio alla festa, alle foto, alle canzoni. È quanto successo due giorni fa al Centro Maria Letizia Verga, il centro d’eccellenza di via Cadore a Monza per la cura e la ricerca della leucemia infantile, dove sono arrivati due ospiti d’eccezione: Max Pezzali e Spiderman (Mattia Villardita). “Oggi al nostro Centro si è scritta una pagina di storia – hanno scritto gli operatori del Centro su Facebook –. Max Pezzali ha incontrato Spiderman Mattia Villardita… e i nostri bambini e ragazzi, con le loro mamma e papà, i nostri medici e infermieri”.

Spiderman ha accompagnato Pezzali a far visita ai piccoli ospiti del centro, ha parlato con personale medico, genitori, infermieri. C’è stato un momento musicale davanti all’Albero dei grazie e tante tante foto con i fan di tutte le età