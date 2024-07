Monza, al miglior offerente una Lamborghini e una cantina di vini pregiati

Monza, 14 Luglio 2024 – Una Lamborghini Huracan 5.2 v10 Rwd coupé e una cantina di vini di pregio da 50mila euro. Due chicche da veri intenditori che potrebbero invece diventare alla portata di tutti grazie all'aggiudicazione a un prezzo superconveniente, all'asta giudiziaria di beni mobili provenienti da procedure decretate dal Tribunale di Monza. Il bolide, di colore bianco e in condizioni perfette, apparteneva a un costruttore che è fallito e che è stato sottoposto a liquidazione giudiziale. Il giudice ha fatto riscattare il leasing e ora la Lamborghini si può acquistare a un prezzo base di 140mila euro e con rilanci minimi di 500 euro partecipando all'asta indetta dall'Istituto di Vendite Giudiziarie di Monza e Brianza che finirà il 26 luglio. Si chiuderà invece il 30 luglio la vendita all'asta di un'intera cantina privata di vini pregiati, tra i beni sequestrati ai fini della confisca ad un soggetto in sede penale nel 2019. Il Tribunale ha nominato come amministratore giudiziario Maurizio Oggioni, che ha dato compito all'Ivg con sede a Concorezzo gestito da Cristian Moriggi di bandire l'asta. I vini da aggiudicarsi sono rossi Bolgheri del 2019, Tignanello stessa annata, così come Sassicaia, poi Le Serre nuove dell'Ornellaia del 2020, Lupicaia, Antinori del 2018 e annate successive. I lotti, composti da una cassa da 6 bottiglie, ma anche da magnum e bottiglie da tre litri, vanno da 100 a 700 euro di prezzo base.