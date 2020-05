Monza, 24 maggio 2020 - Nel centro storico , nella zona della stazione e all’interno del perimetro del Parco i monopattini pubblici dovranno stare al loro posto, parcheggiati in punti di sosta fissi e ben definiti, mentre in tutto il resto della città sarà consentito lasciarli dove capita terminato il noleggio, anche davanti al portone di casa purché non intralcino la circolazione o il passaggio dei pedoni. Spetterà poi al gestore del servizio fare un giro quotidiano per rimetterli in ordine e ridistribuire i monopattini nei punti di prelievo che saranno organizzati in luoghi strategici nei quartieri.

Nel servizio minimo richiesto dal Comune per poter avviare l’attività di noleggio di monopattini elettrici in modalità “free floating“ non sono compresi tutti i quartieri e per ora restano esclusi i più periferici, quelli esterni alla “circonvallazione“ descritta dai viali Lombardia, Campania e l’intero asse di viale delle Industrie. Quindi spetterà agli operatori interessati ad avviare la nuova attività di sharing proporre un’offerta migliorativa, estendendo il servizio anche a San Fruttuoso, San Rocco, Sant’Albino e ai quartieri confinanti con Brugherio e Concorezzo. Sarà in ogni caso vietato l’uso dei monopattini lungo l’asse di via Marconi, viale Fermi, viale delle Industrie e Stucchi.

Dove invece potranno essere usati i mezzi elettrici pubblici, la circolazione sarà consentita a un massimo di 25 chilometri orari, velocità che dovrà essere ridotta (è ancora in valutazione il limite preciso) nelle aree definite come "ad alta densità pedonale", che per ora sono individuate nelle vie principali del centro storico (via Italia, Vittorio Emanuele II e Carlo Alberto), oppure non dovrà superare i 6 chilometri orari nelle aree pedonali, che per ora comprendono solo piazza Trento e Trieste.

Monza è pronta a far partire in via sperimentale per un anno, con possibilità di prolungamento di altri 12 mesi, lo scooter-sharing, il servizio di noleggio tramite app di monopattini elettrici come già da anni avviene nelle principali città europee e come aveva tentato di fare l’anno scorso una società quando nella settimana prima del Gp aveva parcheggiato decine di monopattini in centro, salvo doverli ritirare per mancanza di regolamentazione nazionale e locale del servizio.

Lo scorso inverno la questione normativa è stata risolta e l’Amministrazione comunale ha approvato gli indirizzi con cui avviare l’attività individuando nei monopattini elettrici non solo un mezzo sostenibile per la micro mobilità ma anche strategico nel periodo di emergenza sanitaria in cui sarà limitato l’uso dei mezzi pubblici tradizionali. Il municipio ha dato mandato alla sua controllata Monza Mobilità srl di occuparsi della questione e ieri è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per la ricerca di operatori che vogliano attivare il servizio. La raccolta delle offerte è aperta fino al 19 giugno, possono partecipare operatori che già abbiano un analogo servizio in almeno un’altra città con più di 100mila abitanti e Monza Mobilità potrà assegnare l’attività sperimentale anche a 2 gestori, se le 2 migliori offerte ricevute saranno entrambe vantaggiose.

Si parte da una richiesta di prevedere da un minimo di 150 a 300 monopattini (aumentabile a 500) da distribuire nell’area minima della città (quella senza i quartieri più periferici) e saranno quindi elementi migliorativi l’ampliamento dell’area di servizio e dei punti di prelievo e sosta (ne sono previsti una trentina in centro e nel Parco, e altrettanti nel resto della città) il numero di monopattini, oltre alle varie tariffe di attivazione, di uso orario e di abbonamento proposte agli utenti. Monza Mobilità provvederà a stilare la classifica e la migliore (oppure le 2 migliori) sarà chiamata a stipulare la convenzione e attivare il servizio entro 30 giorni.