Metrò, avanti tutta. La Rossa trova i fondi: "Ora servono i soldi anche per la M5"

Fumata bianca per le metropolitane monzesi. E mai plurale fu più azzeccato date le importanti novità sia per il prolungamento della linea M1 (rossa) sia per quello della linea M5 (lilla), che interesserà Monza con 7 fermate cittadine. "Siamo soddisfatti per l’approvazione in commissione Bilancio del nostro emendamento al dl Coesione per completare la linea M1 della metropolitana di Milano", ha dichiarato da Roma Massimiliano Romeo, capo dei senatori della Lega e primo firmatario dell’emendamento che chiedeva al ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, di sbloccare i fondi per la realizzazione della fermata di Monza Bettola. "Con un investimento di 18 milioni di euro fino al 2029, sarà prolungata la tratta da Sesto FS a Monza Bettola, garantendo la copertura integrale degli extra-costi dell’opera per il caro materiali – prosegue il senatore –, risorse che si aggiungono ai 20 milioni previsti dalla Legge Obiettivo, già impegnati per l’opera, portando a un investimento di 38 milioni di extra costi complessivi. Il completamento della M1 è atteso da tempo dal territorio e sarà fondamentale per cominciare i lavori del prolungamento della M5, uno step fondamentale per i collegamenti tra Milano e Monza e Brianza".

I 38 milioni di euro che si attendevano per Monza-Bettola M1 sono un respiro di sollievo anche per l’Amministrazione monzese. "Apprezziamo l’azione del senatore Romeo – commenta l’assessora alla Mobilità, Giada Turato –, su cui contavamo. L’ottenimento di questo finanziamento va a coronamento di un percorso iniziato da questa Amministrazione nel 2022". Sulla Lilla proprio oggi è attesa la firma del Paur (Provvedimento autorizzatorio unico regionale), ultimo - e imprescindibile - documento mancante prima di dare avvio alla gara d’appalto e alla fase esecutiva dell’opera. "Durante la giunta comunale dell’altro ieri abbiamo dato l’ultimo parere favorevole su M5 per la Conferenza dei servizi finale che avverrà oggi in Regione – spiega l’assessora –. In questa sede si firmerà l’elaborato finale del Paur, che contiene tutte le autorizzazioni, paesaggistiche, viabilistiche e urbanistiche, necessarie per realizzare il prolungamento di M5 (a partire da Bignami), con le 7 fermate monzesi, fino al capolinea del Polo istituzionale di via Grigna. Sono, come sempre, chiamati a concertare Regione Lombardia, Comune di Milano, Comune di Monza ed MM, che si occupa dei lavori. Dopo i 38 milioni trovati per Monza-Bettola – prosegue –, rimarrà il nodo degli extra costi per M5 dovuti al caro materiali, per cui la spesa finale sarà superiore al miliardo e mezzo di euro previsto nel 2019. Bisognerà fare un ricalcolo dei costi e provvedere alla copertura degli extra".

Il programma dei tempi per la M5, in ogni caso, per ora resta invariato, con un 2025 in cui si procederà alle gare d’appalto e un 2026 in cui è previsto l’inizio dei lavori, per una durata prevista di circa 7 anni. Nel frattempo l’assessorato alla Mobilità sta lavorando nei tavoli istituzionali anche per migliorare il servizio di trasporto pubblico già esistente in città. "L’altro ieri in un tavolo con l’Agenzia Tpl (Traporto pubblico locale) di bacino abbiamo discusso di permettere i pagamenti dei biglietti con carta di credito sul web, e realizzare biglietti integrati di autobus Atm e Autoguidovie e Trenord – rivela Turato –, col fine di semplificare la bigliettazione e incentivare l’uso del trasporto pubblico. Confidiamo di arrivare in qualche mese al risultato".