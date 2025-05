Messi in salvo dalle acque. In cura al rifugio dell’Enpa i 4 mici incastrati in un tubo

Domenica 4 maggio hanno fatto ingresso al gattile di Enpa Monza in via San Damiano 4 nuovi cuccioli, appena salvati da un terribile incubo. I 4 fratellini, 2 femmine e 2 maschi, neanche arrivati al completamento dello svezzamento, erano rimasti bloccati in un tubo di scolo dell’acqua piovana presso l’ospedale di Cernusco sul Naviglio. Dopo aver sentito i miagolii i dipendenti dell’ospedale hanno subito contattato i vigili del fuoco che sono intervenuti affiancati da un dipendente di Enpa Monza, esperto in recupero di gatti in difficoltà. Due dei mici sono stati salvati dopo aver tolto i detriti dall’interno del condotto e aver aperto un delicato filo d’acqua che li ha condotti direttamente verso l’uscita. Gli altri due erano rimasti bloccati in una curva del tubo ed è quindi stato necessario smontare una sezione della tubazione per portarli in salvo.

Durante l’operazione di salvataggio il gattile di Enpa Monza si è mobilitato per predisporre tutto il necessario all’arrivo dei gattini per accoglierli al meglio. Arrivati al rifugio i cuccioli sono stati puliti, scaldati, nutriti e sverminati. Dopo le cure iniziali i fratellini sono stati affidati a una volontaria dell’asilo dei cuccioli Enpa che con l’aiuto della sua famiglia si occuperà di loro, garantendogli una casa provvisoria, cibo e cure. I mici, soprannominati coi nomi dei Teletubbies (Laa-Laa, Po, Tinky Winky e Dipsy) hanno già cominciato ad ambientarsi e giocare. Naturalmente i gattini sono ancora troppo piccoli per essere messi in adozione ma, trascorsi i mesi necessari, saranno pronti a essere affidati a una famiglia definitiva che si affezioni a loro.

