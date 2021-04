di Sonia Ronconi La Regione Lombardia oltre ai sei centri vaccinali già individuati sul territorio della Provincia di Monza e Brianza, ha aggiunto nell’elenco anche gli hub di Verano e di Meda. Una vittoria per i sindaci che si erano mobilitati per mantenere le sedi decentrate. Il centro di Meda era stato attivato dall’Istituto Auxologico Italiano il 29 marzo con la collaborazione di Ats Brianza e del Comune che ha messo a disposizione il Palazzetto dello Sport di...

di Sonia Ronconi

La Regione Lombardia oltre ai sei centri vaccinali già individuati sul territorio della Provincia di Monza e Brianza, ha aggiunto nell’elenco anche gli hub di Verano e di Meda. Una vittoria per i sindaci che si erano mobilitati per mantenere le sedi decentrate.

Il centro di Meda era stato attivato dall’Istituto Auxologico Italiano il 29 marzo con la collaborazione di Ats Brianza e del Comune che ha messo a disposizione il Palazzetto dello Sport di via Cialdini, operativo tutti i giorni dalle 8 alle 20. Nei primi giorni di avvio ha vaccinato oltre 4.100 cittadini ultraottantenni provenienti dai Comuni limitrofi (Seveso, Lentate, Barlassina, Cesano, Seregno, Cabiate), che erano stati programmati per l’iniezione a Milano. Un impegno condiviso dal sindaco Luca Santambrogio e dalla collega di Lentate, Laura Ferrari, con l’apporto del direttore generale di Istituto Auxologico, Mario Colombo e del direttore generale di Ats Brianza, Silvano Casazza.

"Tengo a sottolineare - spiega il sindaco Santambrogio - che la Regione, sia a livello politico che amministrativo, ha apprezzato la modalità di gestione di questo centro con Istituto Auxologico e i volontari come assoluti protagonisti. Ho subito avvisato i sindaci di Seveso (Luca Allievi), di Barlassina (Piermario Galli) e di Cabiate (Maria Pia Tagliabue) - prosegue Santambrogio - i cui cittadini potranno usufruire del centro di Meda. Ora avanti con il grande lavoro per immunizzare il più possibile la popolazione con l’apporto fondamentale di Avis Meda, della Polizia Locale e, dai prossimi giorni, anche del gruppo Alpini Meda e della Protezione Civile della città di Meda. Non resta che attendere i tempi tecnici necessari all’inserimento del nostro centro nel sistema di prenotazioni di Poste Italiane".

In aggiunta ai centri vaccinali massivi già individuati da Regione Lombardia, viene confermato anche il centro sportivo di Verano Brianza, gestito dal Policlinico e dove nelle scorse settimane si era registrato un intoppo a causa della mancata convocazione dei pazienti: la sede era rimasta diverse volte semideserta scatenando le ire del sindaco Massimiliano Chiolo: "Stiamo attendendo la risposta dalla Regione per sapere se tornerà aperto giovedì o venerdì a pieno ritmo. Ora abbiamo la fascia over 70". Aperto dall’ 8 marzo il centro di via Dante ha realizzato oltre mila vaccinazioni".