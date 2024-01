Maxi incidente, Valassina bloccata. Bimba di 7 anni ferita nello schianto

Maxi incidente sulla Valassina nel tardo pomeriggio di ieri. Nello schianto fra due auto e un camion - avvenuto tra Verano Brianza e Carate, in corrispondenza del ponte della Comasina - sono rimaste ferite tre persone tra cui una bimba di 7 anni. Per agevolare i soccorsi la Statale è stata chiusa in direzione Milano, paralizzando il traffico dei pendolari. La ferita più grave è una donna di 41 anni che era alla guida di una delle auto, finita contro lo spartitraffico: è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza per traumi al bacino e agli arti inferiori. Ferite minori per l’altro automobilista coinvolto, un uomo di 40 anni, e per la bambina di 7 anni, anche loro accompagnati in ambulanza, in codice giallo, a Monza. Non hanno invece avuto bisogno di cure un altro uomo e l’autista del camion. Sono intervenuti diversi mezzi di soccorso: tre ambulanze della Croce Bianca di Mariano Comense, della Croce Verde di Lissone e di Sos Lurago, oltre all’automedica e all’elisoccorso decollato da Milano.

Impegnate anche le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza, l’autopompa e il carro soccorso da Desio e il carro fiamma mezzo attrezzato appositamente per incidenti stradali dalla caserma di Lissone. Per facilitare le operazioni di soccorso, il traffico in direzione Milano è stato bloccato, creando una lunga coda. Anche chi ha tentato di uscire dalla Valassina ha trovato tutte le strade interne bloccate. Indagini in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.