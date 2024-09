Marco Polo in Brianza. Viaggio in Oriente. E la Cina sbarca a Palazzo Borromeo

Marco Polo, il primo influencer di viaggi della storia, sbarca in Brianza. Tra le novità dell’edizione Autunno di Ville Aperte, una serie di iniziative per celebrare i 700 anni dalla morte del celebre esploratore veneziano.

La Provincia di Monza e Brianza, in collaborazione con Alchemilla Lab, promuove una carrellata di attività per bambini e famiglie, legate ai temi della scoperta, del viaggio, del “nuovo“ e dell’incontro con l’Oriente.

Speciali laboratori dove i piccoli viaggiatori porteranno l’Orso Artoo alla scoperta di Villa Cusani di Carate Brianza (sabato 14 ), Villa Reale a Monza (sabato 21 ), di Villa Tittoni di Desio e del MUST - il Museo del territorio di Vimercate (domenica 22 ), e di Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno (sabato 28).

Il viaggio è anche il tema conduttore dell’iniziativa MEDFEST, che nasce con scopo di valorizzare il patrimonio storico-artistico medioevale del territorio lombardo mediante iniziative culturali interdisciplinari.

Qui si parlerà del viaggio materiale, ma anche del viaggio della cultura e della spiritualità. Esperti e artisti condurranno il pubblico in un percorso fatto di conferenze, cinema, teatro, concerti, e visite guidate. Tutte le informazioni nella sezione dedicata ai progetti speciali sul sito www.villeaperte.info. Il viaggio prosegue anche domenica 29, a Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno dove, in collaborazione con il Centro Culturale Cinese di Milano, verranno proposte una serie di attività per tutte le età per conoscere la pittura e la calligrafia cinesi e tanto altro.

Diversi inoltre gli itinerari speciali proposti in collaborazione con le associazioni di guide turistiche Art-U e Guidarte, per portare i visitatori alla scoperta di luoghi, giardini e paesaggi che circondano le dimore di delizia: sabato 14 a Monza “A tu per tu con l’alabardiere“; lunedì 16 “Monza fiorita: liberty e decò“; sabato 21, sempre a Monza, “Una passeggiata intorno a 400 anni di storia“; sabato 28 ancora a Monza le visite per famiglie il bestiario del Duomo; per chiudere domenica 29 alla scoperta di Oreno, il borgo delle Ville. Tra gli eventi speciali, Ville aperte in Brianza collabora al progetto Adda Food Art Valley che, oltre ad un ricco calendario di attività, propone la mostra “L’Adda, una visione identitaria“, con scatti realizzati lungo l’intero corso del fiume a volo di un drone dal fotografo Vincenzo Martegani (a Lecco, piazza Cermenati, fino al 18 settembre). Adda Food Art Valley è un importante programma, promosso da Ersaf (Ente Agricoltura e Foreste di Regione Lombardia) e Crams (Centro Ricerca Arte Musica Spettacolo), che ha l’obiettivo di mettere a sistema le identità locali attraversate dal fiume Adda, creando una proposta veramente interterritoriale.

Ville Aperte in Brianza entra nell’applicazione AmuseApp, insieme alle più importanti realtà culturali e museali italiane: tutti gli itinerari e i beni consigliati sull’app, scaricabile sia da Play Store che App Store. Le prenotazioni per visite, eventi e novità di questa edizione apriranno da oggi. Informazioni e prenotazioni: www.villeaperte.info; Infoline tel. 039 9752251, attiva da oggi al 30 settembre.