Marco Negrini nuovo presidente degli avvocati penalisti

L’avvocato Marco Negrini (nella foto) è il nuovo presidente della Camera penale di Monza. Lo hanno nominato gli altri colleghi del nuovo Direttivo eletti dai penalisti brianzoli, che sono Massimo Bordon, Roberta Crespi, Adriana Facchin, Roberta Minotti, Valentina Pozzi e Francesca Spotti. Prendono il posto dopo 4 anni di lavoro, lasciato per scadenza dei mandati, dal precedente Direttivo composto da Noemi Mariani, Fabrizio Negrini, Gaetano Giamboi, Vanessa Colnago, Federico Sgroi, Adriana Facchin e Irene Nisi. Due anni fa, infatti, gli avvocati della Camera penale di Monza avevano rinnovato il Direttivo, confermando come presidente Noemi Mariani, vicepresidente Fabrizio Negrini e alla segreteria e tesoreria Vanessa Colnago. Ora per il prossimo biennio la Camera penale monzese sarà presieduta da Marco Negrini, mentre vicepresidente Adriana Facchin e segretario e tesoriere Valentina Pozzi.

S.T.