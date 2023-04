Marco Citron Cavaliere dello Champagne

Nella sua carriera si è già tolto parecchie soddisfazioni. Marco Citron (nella foto in giacca nera), titolare dell’enoteca “Vino e dintorni“ già finita in diverse occasioni sulle più prestigiose guide di settore, ora ha qualcosa in più da raccontare ai clienti e agli amici: ha ricevuto anche l’investitura ufficiale di Cavaliere dello Champagne. Non si tratta di un semplice soprannome. Il conferimento del titolo è avvenuto nei giorni scorsi a Firenze, nel corso di una esclusiva cerimonia organizzata da “L’Ordre des Coteaux de Champagne“, l’unica confraternita che rappresenta l’intero vino della prestigiosa regione francese, comprendendo viticoltori, case commerciali e cooperative, con rappresentanza anche all’estero. Con questa investitura la confraternita ha voluto riconoscere non soltanto la competenza di Citron, ma anche il suo impegno nel difendere la denominazione, nel diffondere il prestigio della sua immagine e nel contribuire all’influenza dei vini della Champagne di cui è un grande appassionato. Citron, oltre all’attività strettamente professionale (svolta negli anni sia in Italia sia all’estero in esperienze di alto livello), è impegnato anche da un punto di vista strettamente culturale nel mondo del vino. È infatti il delegato di Monza e Brianza dell’Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana), l’unica realtà italiana riconosciuta dall’Asi (Association de la sommellerie internationale) e ormai impegnata da tempo nella formazione dei ragazzi degli istituti alberghieri. Da qualche mese sono partiti anche corsi di formazione serale dedicati agli adulti che desiderano avvicinarsi al mondo del vino.

G.G.