Marciapiedi senza barriere. Via ai lavori

Lavori in corso nel comune di Seveso, i residenti delle vie interessate alla riqualificazione dovranno pazientare sino a fine mese. Domani mattina cominceranno i lavori per il rifacimento dei marciapiedi su ambedue i lati di via Cristoforo Colombo nel tratto incluso tra via Borghetto e via Amerigo Vespucci. Le opere di restyling verranno realizzate dalle 7 alle 18. I lavori dovrebbero ultimarsi indicativamente mercoledì 30 ottobre. Come accade durante queste situazioni si segnalano possibili disagi alla viabilità vista l’esigenza di governare il traffico, su quella strada generalmente intenso, con un senso unico alternato tramite semafori e per assicurare le necessarie condizioni di sicurezza per gli operatori al lavoro. Si tratta di un intervento nell’ambito del programma “Manutenzione straordinaria strade e abbattimento barriere architettoniche marciapiedi“.

È anche stata prorogata la scadenza dei termini di modifica alla viabilità (zona San Pietro) nelle vie Brennero e Stelvio fino al prossimo 31 ottobre per i lavori alla recinzione area binari della ferrovia. Pertanto, risultano confermati sino al termine dei lavori il senso unico di marcia in via Brennero dall’intersezione con via Montello fino al confine comunale; il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in via Brennero dall’intersezione con via Montello fino all’intersezione con via Stelvio; il doppio senso di circolazione in via Stelvio nel tratto compreso tra via Brennero e viale Montello; il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli nella stessa via Stelvio, sul lato destro della carreggiata in direzione viale Montello. Un fastidio per i residenti, che però al termine dei lavori troveranno strade e i marciapiedi migliori.

Son.Ron.