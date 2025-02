Maratona di 9 ore e polemiche ma sarà consumato meno suolo

Con una “maratona“ durata complessivamente quasi 9 ore, divise in due sedute distinte, il Consiglio comunale di Solaro ha esaminato tutte le osservazioni presentate sul Pgt, passaggio fondamentale verso l’approvazione definitiva del nuovo strumento urbanistico, atteso da anni. "Dal 2020 lavoriamo a questo processo complesso, reso ancora più sfidante dalle nuove normative, tra cui la richiesta della Regione di ridurre il consumo di suolo al 25%, un obiettivo ambizioso che richiede equilibrio tra sviluppo, sostenibilità e tutela del nostro territorio. Un passaggio importante per il futuro del nostro Comune" ha sottolineato la sindaca, Nilde Moretti. Riduzione del consumo del territorio e rigenerazione urbana sono le linee guida lungo le quali è stato messo a punto il nuovo Pgt di Solaro, come ha ribadito più volte durante l’illustrazione in aula l’assessore all’Urbanistica, Maurizio Castelnovo. Non sono mancati i confronti accesi in aula, più sul metodo che sul merito, con Forza Italia, in particolare, che ha chiesto un rinvio della discussione per porre rimedio a quella che è stata definita più volte una violazione delle regole da parte del capogruppo Alfredo Puzzello. La questione è sui termini per la presentazione delle osservazioni: dopo la prima adozione in aula risalente al dicembre 2023, le osservazioni potevano essere presentate entro il 12 febbraio 2024. "Questo termine compare ancora oggi sul sito del Comune e i cittadini non hanno avuto nessuna comunicazione diversa. Invece oggi andiamo a discutere anche osservazioni arrivate fino a pochi giorni fa. Se qualsiasi cittadino dovesse sostenere di essere stato penalizzato perché non ha presentato osservazioni credendo, giustamente, di essere fuori tempo massimo, come la mettiamo?" è il dubbio di Puzzello, che chiedeva un atto ufficiale “riparatorio“ per poter poi affrontare più serenamente la discussione. Ma assessore e segretario comunale hanno ribattuto sul significato "ordinatorio" e non "perentorio" della scadenza indicata, senza però riuscire a convincere Puzzello: "Non cercate di prendermi in giro" ha detto in aula l’esponente di Forza Italia, la cui richiesta di rinvio è stata però respinta dalla maggioranza, con l’astensione degli altri consiglieri d’opposizione. Alla fine sono state discusse tutte e 53 le osservazioni presentate. Prossimo passaggio, sarà l’approvazione definitiva del nuovo Pgt.

Ga.Bass.