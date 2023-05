Mangia cioccolata alla marijuana e finisce in ospedale

Giussano (Monza e Brianza), 31 maggio 2023 – Una pessima idea e una pasticciera golosa e quanto meno maldestra.

Una donna di 44 anni è finita in ospedale per aver mangiato una tavoletta di cioccolato alla marijuana che si era preparata da sola in casa sua. I sanitari e i carabinieri sono intervenuti, a Giussano in provincia di Monza e Brianza, nell’abitazione della donna, l'altro ieri, su richiesta dell'anziana madre preoccupata per il malore della figlia.

Quando sono entrati nel suo appartamento, hanno trovato la quarantaquattrenne a terra, dolorante e in preda a forti allucinazioni.

Trasportata in pronto soccorso la donna, con precedenti per spaccio, è stata ricoverata in ospedale.

Ai medici ha spiegato di aver mangiato una tavoletta intera di cioccolata "stupefacente" e poi di esser stata male. Probabilmente nel preparare la barretta di cioccolato la 44enne di Giussano non ha dosato bene gli ingredienti esagerando con la marijuana.

Dopo una notte in osservazione la donna è stata dimessa.