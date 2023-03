"Mamma, ho tanta fame" Le lettere dei soldati dai campi di prigionia nascoste dal generale

di Dario Crippa “Correspondance des Prisonners de Guerre. Croce Rossa Mittente Regina Ved. Riboldi, via Gerardo Tintori 4 Monza“. La carta, ingiallita, risale a oltre un secolo fa. Si tratta di una cartolina, costata 5 centesimi, e spedita dalla Germania, da Minden i Westf. Sede di un campo di prigionia tedesco. La data stampigliata in calce è quella del 29 agosto 1914 e dentro ci sono tutte le speranze e l’ansia di una madre per il proprio figlio: Pompeo Riboldi, prigioniero numero 69634. Siamo nel pieno della Prima guerra mondiale. L’esercito italiano è impegnato in feroci combattimenti contro quello Austro-ungarico. Guerra di trincea, di privazioni, di disfatte (Caporetto) e rivincite (il Piave). I morti e i feriti si contano a migliaia. E pure i prigionieri. Centomila di loro trovano la morte in quei campi, stroncati da fame, dissenteria, tubercolosi, freddo. L’aspetto più tragico, secondo quanto ricostruito dagli storici, è che i prigionieri italiani muoiono soprattutto per il disinteresse, o peggio, delle autorità politiche e militari dell’epoca. Governo e generali (Luigi Cadorna in primis) non solo non fanno nulla per alleviare le loro sofferenze, ma decidono a mente fredda che devono morire per dare l’esempio, nella convinzione che si fossero lasciati catturare per disertare....