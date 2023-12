L’Università di Cambridge premia il Ballerini

Il Collegio Ballerini è uno dei migliori centri di formazione scolastica a livello nazionale. Il riconoscimento è stato decretato dalla prestigiosa Cambridge University, che ogni anno premia le migliori scuole di ogni ordine e grado che si sono distinte nell’ambito delle certificazioni linguistiche.

Per il Ballerini il premio è arrivato nella categoria Inspiring Cambridge Story, che viene istituito "per quelle scuole che hanno una storia importante da raccontare, relativa all’impegno del mondo educativo per dare forma a un futuro migliore".

Il premio è stato ritirato nei giorni scorsi a Roma dal dirigente scolastico Roberto Pagani e dalla professoressa Fabiola Galli a Villa Wolkonsky, sede dell’ambasciata britannica. Premiati gli sforzi della scuola che ha costituito negli anni un Cambridge Team con la partecipazione di ex studenti che ora sono professionisti affermati.

Per il Ballerini si tratta di un riconoscimento in più dopo l’ennesimo primato nella classifica di Eduscopio grazie all’istituto alberghiero.

