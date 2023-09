L’umarell digitale a Cesano Maderno: segui il cantiere in tempo reale

Un sito web dedicato, per monitorare in tempo reale l’avanzamento del cantiere di via don Luigi Viganò, uno degli interventi più impegnativi e significativi per trasformare un pezzo della viabilità cesanese, aumentandone la sicurezza soprattutto per mobilità dolce. Si tratta di un intervento che riguarda circa un chilometro di strada, verso il confine con Seregno e prevede un investimento di 2,7 milioni con un tempo stimato di realizzazione di 8 mesi. Proprio per dar modo a tutti, residenti e commercianti in primis, di essere sempre aggiornati sull’andamento dei lavori ora c’è un sito specifico - www.viadonvigano.it - nel quale si potrà controllare cosa è stato fatto finora e cosa c’è ancora da fare, oltre ad avere sempre a disposizione il progetto complessivo. Sul cantiere l’altro giorno ha fatto visita anche il sindaco Gianpiero Bocca (nella foto), insieme all’assessore ai Lavori pubblici Manuel Tarraso e ai rappresentanti delle imprese incaricate e ai tecnici comunali. "I lavori – spiega Bocca – procedono come da programma, ci si avvia al completamento del lato nord dell’arteria, mentre da fine ottobre nuove aree di cantiere saranno allestite sul lato sud. In particolare, è quasi concluso il primo tratto di ciclabile tra gli incroci di via Kennedy e via Acquedotto".

Il cantiere proseguirà quindi per i tratti 2 e 3, tra via Nino Bixio e via Calastri a partire dalla realizzazione, già avviata della pista ciclabile in calcestruzzo drenante e alla posa delle tubazioni per l’impianto di illuminazione pubblica nel tratto Via Calastri-Pasini e la posa dei cordoli delle aiuole. Allacciamenti, caditoie, cassonetti e marciapiedi sono invece i lavori che investiranno fino a fine ottobre il tratto 5, compreso tra via Verga e il confine di Seregno.

Ga.Bass.