“L’ultima spedizione”. A Seregno il film sull’alpinista Rutkiewicz

Venerdì 7 febbraio alle 21.15, al Movie Studio di Seregno (in via Gandhi 10), ci sarà la proiezione del film di Eliza Kubarska: “L’ultima spedizione, il mistero di Wanda Rutkiewicz”. Che cosa è accaduto a Wanda Rutkiewicz sull’Himalaya? Un biopic che racconta la storia della migliore alpinista del mondo. Una donna diventata icona, indipendente e determinata, che vuole raggiungere il suo obiettivo a ogni costo e capace di aprire la strada per l’Himalaya alle generazioni successive di scalatrici. La regista e alpinista Eliza Kubarska va alla ricerca di Wanda, la più grande scalatrice del mondo, scomparsa sull’Himalaya 30 anni fa.

